صحة ذي قار تباشر العمل بجهاز PCR لكشف كورونا

2020/06/02 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)(حيدر حسين المشرف/..باشرت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الثلاثاء ، العمل بجهاز PCR الخاص بالكشف عن حالات الاصابة بفيروس كورونا .وقالت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الملاكات المختبرية المتخصصة والمدربة باشرت بتشغيل جهاز PCR الخاص بتشخيص المصابين بفيروس كورونا بعد وصول ملحقاته “.واشار الى ” […]

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