المالكي والحلبوسي يؤكدان اهمية توحيد الجهود بين القوى السياسية

2020/06/02 | 23:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

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