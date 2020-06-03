جديد يوميات الكورونا - مريم نجمه

#مريم_نجمه ! نغمة جديدة اليوم في الإعلام المحيط " لرِجل الكرسي" السوري.
ان كل الذي حدث في سوريا من سرقات ونهب وفساد وفقر , قتل وتعفيش واضطهاد وو...
من صنع ووجود ابن خال الرئيس , بمعنى كبش الفداء راح يلقى على رامي مخلوف , والأسد الأب والأبناء والزوجات وأجهزة الأمن والدوائر الحارسة لهم كلهم أبرياء , يعني المَيّة كانت عم تمشي تحتهم وما عارفين " الآن اكتشفوا مصدر الخطر في دولة المليونير إبن خال الرئيس ......
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