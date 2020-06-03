جديد يوميات الكورونا - مريم نجمه

2020/06/03 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه ! نغمة جديدة اليوم في الإعلام المحيط " لرِجل الكرسي" السوري.



ان كل الذي حدث في سوريا من سرقات ونهب وفساد وفقر , قتل وتعفيش واضطهاد وو...



من صنع ووجود ابن خال الرئيس , بمعنى كبش الفداء راح يلقى على رامي مخلوف , والأسد الأب والأبناء والزوجات وأجهزة الأمن والدوائر الحارسة لهم كلهم أبرياء , يعني المَيّة كانت عم تمشي تحتهم وما عارفين " الآن اكتشفوا مصدر الخطر في دولة المليونير إبن خال الرئيس ......





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