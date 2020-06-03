الإنسان في الفلسفة الصوفية لعبد الكريم الجيلي(1-3) - ميثم الجنابي

2020/06/03 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي الإنسان بؤرة الوجود الحق لقد جعل عبد الكريم الجيلي من الإنسان مثلا وتجسيدا حيا لله.



فهو يحوي في ذاته على صفات الله جميعا.



وبالتالي، فإنه يستحيل نفيه وإفتاءه.



فهو يحتوي في ذاته مطلق الوجود، وفيه الأزلية والأبدية، وذلك لأنه على "أنموذج الحق" بحكم وجوده، ويصبح إنسانا حقا، حقيقيا وكاملا في حال تكامله على "أنموذج الحق".إن تكامل الإنسان على "أنموذج الحق" يجعل من هيكله الإنساني فردا كاملا وغوثا ج ......





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