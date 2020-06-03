ضلالات العظمة - اشرف عتريس

2020/06/03 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس وكما قال غاندى ( الفقرأشد أنواع العنف ) أتصورأن جيل مابعد الكورونا حاجة تانى خالص للأسف روبوت وآلات مبرمجة وبغبغانات لاتفهم ومفيش مشاعر ولا انسانية ،،لكن فى انانية بدرجة كائن حىسوف تنهار الرأسمالية القذرة المنحطة فى بلادها عن قريبوهانحن نرى أمريكا وترامب وعنصرية مجتمع يتجمل بالمكياج الرخيصوأدوات الحريات الزائفة والافلام المصنوعة للإبهار فقط وتدشين الحلم الامريكى ال ......





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