2020/06/03 | 00:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ عاملون في قناة البغدادية، وفي إختصاصات مختلفة المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين: إن إدارة القناة قررت إنهاء خدماتهم دون مبررات قانونية، وفي ظروف معقدة، وغير مواتية، وهي ظروف أزمة وحجبت حقوقهم المادية المترتبة عليها.علي الشمري مقدم البرامج في قناة البغدادية الفضائية قال للمرصد العراقي للحريات الصحفية: إن “مجموعة من موظفي القناة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرروا اللجوء الى القضاء.. قناة البغدادية تسرح عددا من العاملين فيها وتحجب حقوقهم المادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرروا اللجوء الى القضاء.. قناة البغدادية تسرح عددا من العاملين فيها وتحجب حقوقهم المادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).