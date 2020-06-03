قدوسي: روحاني امر بتحويل 36 مليار دولار و80 طناً من الذهب لثلاث عصابات انتقلت الى السليمانية

2020/06/03 | 00:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو البرلمان الايراني جواد كريمي قدوسي، الثلاثاء، عن امر سابق صدر من الرئيس حسن روحاني قضى بتحويل اكثر من ٣٠ مليار دولار امريكي الى ”عصابات“ ولتنتقل فيما بعد الى محافظة السليمانية في اقليم كوردستان العراق.

حديث قدوسي جاء عبر مداخلة في جلسة البرلمان الايراني.

وسرد النائب عن محافظة مشهد تفاصيل اجتماع سابق ضم لجنة الأمن القومي بحضور محافظ البنك المركزي آنذاك، وزارة المخابرات.



الحرس الثوري الإيراني ووزارة الاقتصاد، وبين ان ملفاً صوتياً ومقطع فيديو لهذا الاجتماع متاح.



بحسب وكالة مهر الايرانية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز

وأضاف "تم الإعلان في هذا الاجتماع الافصاح عن قرار صادر وبأمر من الرئيس روحاني، قضى باستخراج 36.1 مليار دولار من الخزينة الايرانية، وأعطيت لثلاث عصابات للعملات والسلع وتهريب المخدرات، وذهبت إلى السليمانية في العراق“، حسب ما جاء في حديثه.

وقال ”تم ايضاً إرسال 80 طناً من الذهب من إيران إلى هذه المنطقة"، في إشارة إلى السليمانية.

تفاصيل الخبر في الوكالة الايرانية

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