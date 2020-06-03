الأراضي الزراعية في كرمليس تحترق أمام أنظار الجميع ولا أحّد يحرّك ساكناً

2020/06/03 | 00:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل شهدت بلدة كرمليس ظهر هذا اليوم حرائق التهمت أكثر من 70 دونماً لمحصول الحنظة غير المحصود وأكثر من 3000 دونما من الأراضي المحصودة وإستمر الحريق أكثر من ست ساعات متواصلة في عدّة أماكن في شاقولي وبعدها تحوّل الحريق إلى مجمع الأرمن بإتجاه كزكان وقرية بدنة.تعتبر الأراضي التي إحترقت من …

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