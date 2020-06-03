صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للاصابات الـ١٤٥ بفيروس كورونا لهذا اليوم

2020/06/03 | 00:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ١٤٥ اصابة جديدة ضمن الرقعة الجغرافية لصحة الرصافة موزعة بواقع ٧٢ اصابة بمدينة الصدر موزعة على محلاتها وقطاعاتها".٢٩ اصابة منها موزعة على شريط المناطق الامين وحي الزهراء والمعلمين والبلديات والحبيبية وحي الكفاءات والنصر وحي البتول والعبيدي وحي الصحفيينفيما سجلت ٦ اصابات ضمن مناطق الغدير وبغداد الجديدة والزعفرانية وزيونة و١٠ اصابات ضمن الكفاح وشارع فلسطين وشيخ عمر والكرادة".وتم تسجيل ٨ اصابات ضمن مناطق الشعب وحي اور والبنوك والطالبية وام الكبر والغزلان و٤ اصابات في الحسينية والراشدية و ٤ اصابات من الكرخ الدورة والمنصور وحي الجهاد واصابتين في بسماية والنهروان"، مشيرا الى انه" سجلت ١٠ اصابات في الوزيرية والاعظمية والكريعات والصليخ".حيث تم نقل جميع الاصابات الى اماكن الحجر الصحي لتلقي العلاج"، لافتا الى ان "العدد التراكمي للاصابات ارتفع الى ٢٠٤١ توفي منهم ٨٢ واكتسب الشفاء ٦٦٤ فيما تبقى ١٢٩٥ يتلقى العلاج".

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