2020/06/03 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان يوم الاثنين بإطلاق قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين في بابل، فيما انفجرت عبوة أمام منزل ناشط في ذي قار.

وقال أحد المصدرين لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في بابل أطلقت النار في الهواء لتفريق متظاهرين متجمعين أمام مبنى الحكومة المحلية في مدينة الحلة مركز المحافظة".

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط إصابات.

وقال مصدر أمني آخر لشفق نيوز، إن "عبوة صوتية انفجرت مستهدفة بيت كريم القره غولي أبرز مدوني قضاء النصر في محافظة ذي قار، دون خسائر بشرية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل وذي قار.. تفريق متظاهرين بإطلاق نار وقنبلة تستهدف منزل ناشط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل وذي قار.. تفريق متظاهرين بإطلاق نار وقنبلة تستهدف منزل ناشط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).