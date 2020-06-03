2020/06/03 | 00:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات لمدة 43 يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات لمدة 43 يوما) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف حوادث حرائق المحاصيل الزراعية في بغداد والمحافظات لمدة 43 يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).