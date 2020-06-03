2020/06/03 | 00:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر امني: عبوة صوتية تستهدف منزل مواطن في قضاء النصر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: عبوة صوتية تستهدف منزل مواطن في قضاء النصر) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: عبوة صوتية تستهدف منزل مواطن في قضاء النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).