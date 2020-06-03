2020/06/03 | 00:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس اقليم كردستان يجدد تأكيد مساندة الاقليم لحكومة الكاظمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 00:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس اقليم كردستان يجدد تأكيد مساندة الاقليم لحكومة الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس اقليم كردستان يجدد تأكيد مساندة الاقليم لحكومة الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).