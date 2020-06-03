حشودٌ عسكرية كبيرة إلى “جبل الزاوية”..هل تندلع الحرب مجدداً شمالي سوريا؟

2020/06/03 | 00:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مجموعة من الفصائل الإٍسلامية والمعارضة تعميماً اعتبرت فيه 6 قرى في #جبل_الزاوية جنوبي #إدلب ، منطقة عسكرية.ويأتي في مقدمة تلك المجموعات القتالية، فصيل “صقور الشام” المسيطر على قرى “كدورة” و”معرزاف” و”منطف” و”بينين” و”سرجة”…

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