مطرب عراقي ينجو من محاولة اغتيال ببغداد

2020/06/03 | 00:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بأن مطرباً عراقياً نجا مساء الثلاثاء من محاولة اغتيال في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المطرب ماجد الحميد نجا من محاولة اغتيال عبر عبوة ناسفة انفجرت أمام منزله في منطقة الكرادة ببغداد.

ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل.

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