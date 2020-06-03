الذهب يهبط 1% مع مراهنة وول ستريت على استئناف النشاط الاقتصادي

2020/06/03 | 00:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار الذهب واحدا بالمئة، مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح وصعود بورصة وول ستريت بفعل موجة تفاؤل بخروج الاقتصادات من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1726.00 دولارا للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.8 بالمئة بعد أن كان هبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1722.59 دولار.وانخفضت العقود […]

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