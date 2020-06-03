2020/06/03 | 00:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهداف منزل مواطن بعبوة صوتية شمال ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 00:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف منزل مواطن بعبوة صوتية شمال ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف منزل مواطن بعبوة صوتية شمال ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).