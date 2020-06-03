2020/06/03 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي..ذكرى هدم قبور أئمة البقيع عليهم السلام[ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ]ان المتتبع لقضية هدم قبور ائمه البقيع ( ع ) ، يجدها قضية تصنف من قضايا صراع الحق والباطل وهذه حقيقة موجوده والصراع قائم ودائم فلايوجد اليوم شرا مطلقا ولاحقا مطلقا .محل الشاهد : هذا الصراع يحدد فيه صنفان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محاولة هدم الحق المبين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محاولة هدم الحق المبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).