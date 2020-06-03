٣٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في دهوك

2020/06/03 | 01:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، بعد منتصف ليل الثلاثاء، تسجيل ٣٣إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاصابات توزعت على ١٢ رجلا، ١٥ امرأة، ستة اطفال.

واضافت ان هذه الاصابات حدثت نتيجة ملامسة لمصابين شاركوا في وليمة طعام في مدينة دهوك.

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