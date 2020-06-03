العراق:تخفيض رواتب الرئاسات والدرجات الخاصة وعملية ضد داعش قرب كركوك

2020/06/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‮٠‬‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬،‭ ‬قرارًا‭ ‬بخفض‭ ‬مرتبات‭ ‬الرئاسات‭ ‬والدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والوظائف‭ ‬العليا،‭ ‬وإيقاف‭ ‬مزدوجي‭ ‬الرواتب‭ ‬والوهميين‭ ‬وترشيد‭ ‬الإنفاق‭ ‬الحكومي‭.‬ وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬له‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬حلول‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬حقوق‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ […]

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