تفسير لقطات الرئيس

2020/06/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام قطات‭ ‬أثارت‭ ‬التعليقات‭ ‬وعلامات‭ ‬الاستفهام‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ظهر‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬مرافقيه‭ ‬ومساعديه‭ ‬وأفراد‭ ‬حرسه‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض،‭ ‬وهم‭ ‬يمشون‭ ‬سيراً‭ ‬على‭ ‬اقدامهم‭ ‬الى‭ ‬كنيسة‭ ‬مجاورة‭ ‬لتفقدها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نالتها‭ ‬أيدي‭ ‬العبث‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬العنيفة‭ ‬التي‭ ‬تندلع‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬شرطي‭ ‬رجلاً‭ ‬أسود‭.‬وسبب‭ ‬العجب‭ ‬هو‭ ‬انّ‭ […]

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