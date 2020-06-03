2020/06/03 | 01:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمان- الزمان باشرت محكمة أمن الدولة مؤخرا محاكمة خمسة أردنيين على خلفية التخطيط لعمليات انتحارية ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما كشف الثلاثاء مصدر قضائي أردني لوكالةالصحافة الفرنسية . وقال المصدر «باشرت محكمة أمن الدولة مؤخرا محاكمة خمسة أشخاص متهمين بالتورط في مخطط إرهابي أحبطته دائرة المخابرات العامة في شباط/فبراير الماضي» […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن:إحباط مخطط لعمليات انتحارية ضد اسرائيل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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