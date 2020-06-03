الأردن:إحباط مخطط لعمليات انتحارية ضد اسرائيل

2020/06/03 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ باشرت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬مؤخرا‭ ‬محاكمة‭ ‬خمسة‭ ‬أردنيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬التخطيط‭ ‬لعمليات‭ ‬انتحارية‭ ‬ضد‭ ‬أهداف‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬أردني‭ ‬لوكالةالصحافة‭ ‬الفرنسية‭ .‬ وقال‭ ‬المصدر‭ ‬‮«‬باشرت‭ ‬محكمة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬مؤخرا‭ ‬محاكمة‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬متهمين‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬مخطط‭ ‬إرهابي‭ ‬أحبطته‭ ‬دائرة‭ ‬المخابرات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‮»‬‭ […]

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