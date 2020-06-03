2020/06/03 | 01:13 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ صلاح الدين يطالب مجلس الوزراء برفع حظر التجوال عن المدينة ( وثيقة ) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 01:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ صلاح الدين يطالب مجلس الوزراء برفع حظر التجوال عن المدينة ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ صلاح الدين يطالب مجلس الوزراء برفع حظر التجوال عن المدينة ( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).