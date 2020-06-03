2020/06/03 | 01:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بكورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ٣٣ إصابة جديدة بكورونا في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).