أوراق فلسفية(1) بيونغ - تشول هان* : هل نسير نحو فيودالية رقمية؟* - عبد المجيد السخيري

2020/06/03 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_السخيري لقد سبق أن أدى التهديد الإرهابي على نطاق واسع إلى ما جعلنا نخضع إلى إجراءات أمنية مهينة في المطارات دون أن نواجهها بأدنى مقاومة.



لقد تركناهم، برفع أذرعنا، يتفحصون أجسادنا، وسمحنا لهم بجسنا بحثا عن أسلحة مخبأة.



فكل واحد منا هو إرهابي محتمل.



ومع الفيروس، فإن الإرهاب يجول في الهواء؛ وهو يشكل تهديدا أكبر بكثير من تهديد الإرهاب الإسلامي.



إنه يرتبط ارتباطا جوهريا بمنطق هذا الفكر القائل أن الجائحة ستكو ......





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