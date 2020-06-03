سلطة الطيران المدني: إجلاء أكثر من 20 ألف مواطن عراقي في إحدى وعشرين دولة في العالم

2020/06/03 | 01:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، إحصائية لطبيعة الجهود التي بذلت لإجلاء مواطنينا العراقيين العالقين في دول العالم ، والتي بلغت أعدادهم 20557 مواطن عراقي في 21 دولة عبر 117 رحلة جوية نفذت على النواقل الوطنية في البلاد مع النواقل الأخرى.وقال مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي دريد يحيى جاسم في بيان تلقت […]

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