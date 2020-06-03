2020/06/03 | 01:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداً على أسئلة حول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب من التظاهرات المناهضة للعنصرية التي تهزّ الولايات المتحدة، صمت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لأكثر من عشرين ثانية قبل التأكيد أن الكنديين يتابعون “بخوف” الوضع في الولايات المتحدة.وطلب صحافي من ترودو أثناء مؤتمره الصحافي اليومي، التعليق على تهديد الرئيس الأميركي بنشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، اضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترودو يتردد قبل الاجابة عن اسئلة تخص ترامب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترودو يتردد قبل الاجابة عن اسئلة تخص ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).