المكسيك.. تسجيل 470 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/03 | 04:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية المكسيكية، تسجيل 470 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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