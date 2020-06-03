قصيدة ( سرنا سوية ) - كمال انمار احمد

2020/06/03 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_انمار_احمد سرنا سويةََ الى الضيعة الخضراء نتهادى مع رياح العشق....و نتمايل مع نسيم الحب...سرنا سويةََ...سويةََنحو أفق القلب...السَكِينوجدنا هناك،اشياءََ و سماتو رأينا...مخازن الحروف،و لهف الكلمات ***و حين مسكنا ايدي بعضو حين التفت أيدينا ببعض..شعرت بان الحرف،يا للحرف أبحر في مياه النهاية ،و آما اللهف فيا لهفي عليه،اختفى في فضاء البدايةفلم يبقى شيء سوى يدي..



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