تكسير الأصنام خلال 30 عاما (1977 : 2007 ) ( 6 ) تكسير أصنام الوهابية في أمريكا ( 2001 : 2007 ) - أحمد صبحى منصور

2020/06/03 | 04:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور إلحاقا بما سبق : 1 ـ طُلب منى تقديم شهادة مكتوبة أمام جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي عن المناهج التعليمية السعودية وعلاقتها بتأسيس ثقافة الإرهاب.



وحضرت الجلسة ولم أتكلم بينما تكلم فريق من المدافعين عن السعودية وفريق من المهاجمين لها .



كانت شهادتى المكتوبة هي الأهم في تأكيد دور التعليم الوهابي السعودى في تنشئة الأجيال على جعل الإرهاب دينا .



لا تزال ورقتى البحثية في مجلس الشيوخ ، وقد نش ......





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