أربع حالات وفاة جديدة بكورونا في كردستان العراق

2020/06/03 | 07:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بكورونا فيها....

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