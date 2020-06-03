2020/06/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_دياب نفس النظام الإمبريالي، نفس التمييز العنصري، نفس المأساة، نفس الكلمات الأخيرة لكل "أسود" يقتل على يد الأمن العنصري في أميركا.



جورج فلويد، ليس أول القافلة يقتل في مينيابوليس الاميركية.



فعدد جرائم النظام الامبريالي العنصري بلغت مع "فلويد" وضد السود الرقم 50 منذ عام 2000.ما تشهده مينيابوليس من أحداث في الأيام الاخيرة، بدأت يوم الاثنين الماضي حين تم استدعاء دورية للشرطة إلى محل "كاب فود ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمبريالية العنصرية وقتل مليارات -جورج فلويد- - سمير دياب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمبريالية العنصرية وقتل مليارات -جورج فلويد- - سمير دياب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).