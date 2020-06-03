العنصرية والثورة في الولايات المتحدة - عزيز خالد

2020/06/03 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عزيز_خالد ترجمة عزيز خالدفي الوقت الذي تشتعل فيه أمريكا بالغضب بعد مقتل جورج فلويد، يستحث الإعلام المتظاهرين على ترك الشوارع واستخدام الوسائل “الديمقراطية” للتعبير عن غضبهم.



ولكن، في حديث مع شبكة سي إن إن، استنكر كورنيل ويست، أحد أبرز المثقفين الأمريكيين السود، بشدة وجهة النظر هذه، قائلًا: “لقد جرَّبنا وجوهًا من السود في أعلى المناصب.



النظام لا يستطيع إصلاح نفسه.



البديل هو الثورة.



وما أعنيه بالثورة ......





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