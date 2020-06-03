كيف تفرق بين أعراض كورونا وأمراض القولون؟

2020/06/03 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير بعض الدراسات إلى أن مصابي فيروس كورونا المستجد، قد يواجهون بعض الأعراض، التي تتشابه مع تلك التي يعاني منها مرضى القولون، وهو ما يتطلب البحث عن طرق للتفريق بينهما.يقول ديفيد روبين، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في جامعة شيكاغو، إنه لاحظ وجود مجموعة من أعراض كورونا، التي ترتبط بالجهاز الهضمي مثل الحمى […]

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