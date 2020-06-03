شاهد فرح بسيسو تفاجئ الجميع بشكلها بعد غياب

2020/06/03 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة الأردنية الأصل فرح بسيسو، المتابعين بعدما تداول نشطاء صورة جديدة لها.وبدت فرح في الصورة بشكل مُختلف تماماً، حيث بدت عليها علامات التقدم في السن، لكن الجمور رأى أنها جميلة بكل حالاتها، خاصة أنها لم تجر أي عملية تجميل في حياتها.ويشار إلى أن فرح شاركت في العديد من الأعمال منها “أبو […]

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