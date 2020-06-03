صدمة في بوليوود بعد وفاة واجد خان بفيروس كورونا

2020/06/03 | 08:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود عن 42 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام الاثنين.وتوفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة “برس ترست أوف إنديا” مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19، بحسب […]

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