العراق: 20 وفاة و 519 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/03 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلن العراق تسجيل 20 وفاة و 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم محافظات البلاد.وقالت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها الثلاثاء، أن المختبرات والمؤسسات الصحية، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع الى 235، فيما بلغ إجمالي الاصابات 7387، وحالات الشفاء وصلت الى 3508.

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