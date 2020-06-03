5 مشروبات سحرية للتخلص من الكرش في أيام

2020/06/03 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجلس معظم الناس لفترات طويلة في المنزل جراء الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، وهو ما يؤدي إلى زيادة وزن الكثير منهم.كما أن بعضهم لا يفقد تحديدا دهون البطن “الكرش”، حتى مع اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.ولكن موقع “تايمز نيوز ناو” قدم قائمة بمشروبات سحرية يمكنها إنقاص الوزن […]

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