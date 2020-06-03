نفط برنت يرتفع الى 40 دولاراً لأول مرة منذ آذار الماضي

2020/06/03 | 08:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط قياس خام برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس آذار.ووفقا لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط ماركة برنت لشهر آب أغسطس، بنسبة 1.14 بالمئة إلى 40.08 دولار للبرميل.فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو حزيران، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولارا للبرميل.

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