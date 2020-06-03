الكاظمي يحسم اسماء مرشحي الوزارات وسيرهم الذاتية تصل البرلمان باليومين المقبلين

2020/06/03 | 08:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المستشار ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اشار الى انه تم اشعار البرلمان بذلك.

وقال حامد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه "تم اشعار البرلمان بأن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، اﺳﺘﻜﻤﻞ اﺳﻤﺎء المرشحين ﻟﻠﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة، ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺒﻊ ﺧﻼل اليومين المقبلين".

ورجح حامد ان "ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺒﻮع المقبل ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ".





ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته لقراءة عدد من القوانين.





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