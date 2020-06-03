خام برنت يتجاوز الـ40 دولارا

2020/06/03 | 08:38 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة ...

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