2020/06/03 | 08:38 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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خام برنت يتجاوز الـ40 دولارا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
خام برنت يتجاوز الـ40 دولارا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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