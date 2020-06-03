البنتاغون ينقل 1600 من قوات الجيش إلى منطقة واشنطن

2020/06/03 | 08:38 - المصدر: سومر نيوز

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إنها نقلت نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن، ...

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