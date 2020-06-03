2020/06/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز رحم الله الفنان حسن حسني الذي استهلكته السينما التجارية المصرية ، وأهدرت طاقته الفريدة التي ظهرت في إستثناءات متوارية وبالرغم من عشرات وربما مئات الأعمال التي قدمها في المسرح والتليفزيون والسينما ..



فإنني لاأنسي له واحد من أعظم مشاهد السينما المصرية التي توحدت فيها اللغة البصرية بالشعر والموسيقي والحس والوجدان الإنساني الذي، يصل إلي آفاق من الشفافية والرهافة لدرجة تتجاوز الصوفية ..مشهد الع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (، وبقيت لنا روح العاشق الجميل (ركبة القرداتي) .. - حمدى عبد العزيز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (، وبقيت لنا روح العاشق الجميل (ركبة القرداتي) .. - حمدى عبد العزيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).