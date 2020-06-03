زهدى الشامى - حمدى عبد العزيز

2020/06/03 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز دكتور زهدي الشامي تجمعني به سنوات عمر ممتد منذ أن تعرفت عليه عندما تم تأسيس إتحاد الشباب التقدمي كجناح شبابي لحزب التجمع ، وكان هو أول أمين للإتحاد بمحافظة البحيرة ، وكنت أنا لصغر سني قد تم تصنيفي في عضوية التجمع ضمن أعضاء إتحاد الشباب التقدمي بلجنة البحيرة ، فكان زهدي الشامي هو أول قيادة تنظيمية لي في إتحاد الشباب التقدمي ، وهذا ماساهم في تقاربنا وجعل منه أول صديق لي خارج بلدتي الصغيرة ، كنت أزو ......





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