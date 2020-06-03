صورة .. المباشرة بتنظيف الشارع الذي شهد مناوشات بين المتظاهرين والقوات الامنية في بابل

2020/06/03 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت بلدية الحلة بتنظيف شارع حي الطيارة من مخلفات الاحداث الذي شهدها امس.وشهد الشارع مناوشات بين القوات الامنية والمتظاهرين.

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