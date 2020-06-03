الفتلاوي يوضح المناقشات التي سيجريها البرلمان خلال جلسة اليوم

2020/06/03 | 08:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اوضح النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان البرلمان سيناقش مجموعة مواضيع خلال جلسة اليوم، لافتا الى ان النصاب سيكون حاضرا خاصة ان هناك توجه كبير لاستئناف عمل البرلمان رغم التحديات القائمة.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب سيعقد جلسته اليوم لمناقشة ملف الاقتراض الخارجي والداخلي من اجل تجاوز الازمة […]

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