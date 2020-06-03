سعر خام برنت يتجاوز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس

2020/06/03 | 08:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء ، بأن سعر نفط ماركة برنت تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.ووفقا لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط ماركة برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03​​​.44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط […]

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