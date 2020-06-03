الطائي: اميركا امام حرب داخلية ونظام ترامب اصبح من الماضي

2020/06/03 | 08:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان اميركا امام حرب اهلية داخلية بعد ان انتفض الشعب ضد الظلم والطغيان والعنصرية، لافتا الى ان ماحدث في اميركا قضى على نظام ترامب واصبح من الماضي حيث ان ايامه معدودة في السلطة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “مجلس الشيوخ الاميركي والبرلمان غاضب منذ البداية من تصرفات ترامب، […]

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