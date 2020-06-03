نائب عن سائرون: الكاظمي ملزم باخراج القوات الاميركية من العراق

2020/06/03 | 08:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، ان قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من العراق واجب التنفيذ من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث القيت هذه المهمة على عاتقه ويجب المضي بها.وقال خزعل لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب حسم امر اخراج القوات الاميركية من العراق، اضافة للقوات الاجنبية بجميع مسمياتها”.واضاف […]

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