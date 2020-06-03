ﺣﺎﻣﺪ :  الكاظمي يحسم اسماء مرشحي الوزارات

2020/06/03 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد المستشار ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﺎﻛﺮ ﺣﺎﻣﺪ، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حسم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، فيما اشار الى انه تم اشعار البرلمان بذلك.وقال حامد في تصريح لوسائل اعلامية حكومية انه “تم اشعار البرلمان بأن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، اﺳﺘﻜﻤﻞ اﺳﻤﺎء المرشحين ﻟﻠﻮزارات اﻟﺸﺎﻏﺮة، ورﺑﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ اﻟﺴﻴﺮ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﺒﻊ ﺧﻼل اليومين […]

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